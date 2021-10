Le centre Ora Ora pour aider les patients “covid longs”

Le centre a pour vocation de réduire l’hospitalisation complète prolongée et ses effets secondaires, de stabiliser les patients ayant des pathologies chroniques ou des handicaps par un suivi long terme et de fluidifier le parcours des patients complexes (projet thérapeutique et social entre acteurs hospitaliers et acteurs ambulatoires).

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

L’équipe médicale a présenté au haut-commissaire les programmes et installations mis en place depuis janvier 2020 pour accompagner les patients dans leur convalescence, notamment en post-hospitalisation covid. Une kinésithérapeute de la solidarité nationale a notamment intégré le centre pour aider les patients “covid longs” dans leur rééducation.

Le Haut-commissaire et l’équipe pluridisciplinaire du centre ont abordé les questions de prise en charge de l’obésité et de ses comorbidités, sujet au cœur du projet thérapeutique du Centre Ora Ora.