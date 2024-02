Le Centre des métiers de la mer s’agrandit et déménage à Arue

Officiels et acteurs du secteur maritime étaient vendredi aux premières loges pour découvrir les anciens locaux de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) rénovés, qui accueillent désormais le campus de formation Ahutoru. La surface du CMMPF rebaptisé est multipliée par trois : 1 700 mètres carrées pour des salles plus grandes, des simulateurs dernière génération flambants neufs, mais aussi un dortoir. L’offre de formations reste la même pour le moment, mais elle sera amenée à évoluer car la demande, trop forte, reste insatisfaite. Et les objectifs du pays pour le secteur sont ambitieux : comme celui de tripler les capacités de pêche.

« Chaque année, on met en place une formation en pêche côtière, c’est insuffisant donc l’objectif serait de mettre en place une deuxième formation tous les ans, ce qui doublerait déjà le nombre de capitaines à la pêche côtière. Aujourd’hui, on a beaucoup de petites formations, mais pour éviter que les gens partent, on doit mettre en place plus de formations qualifiantes de haut niveau en Polynésie. En tout cas, cet nouvel outil va nous permettre de mettre en place ces nouvelles formations. Ce qui nous manquera, ce sont bien sur la main d’œuvre, donc les ressources humaines » explique Heifara Trafton, directeur du centre des métiers de la mer.

La formation : priorité dans le développement du secteur doit également faire l’objet d’une étude, tel qu’annoncé par le secrétaire de la mer Hervé Berville, de passage au fenua en novembre dernier. Tout juste nommé ministre délégué à la Mer et à la Biodiversité, il recevra le ministre des Ressources marines à la fin du mois. Parmi les sujets abordés : celui d’inclure les formations au métier de la mer dans les lycées agricoles, pour augmenter leur attractivité. « Cela existe aussi au lycée John Doom à Taravao, où il y a une formation aquaculture. Donc personnellement, j’aimerai qu’on le mette en place dans notre établissement public, notamment le lycée de Opunohu. Qui en plus, dispose d’un environnement adéquat avec la baie, l’élevage de crevettes, toute cette connaissance sur les milieux marins lagonaires. Pour que nos jeunes, dès le départ, ne considèrent pas ces métiers du secteur primaire comme des métiers du garage » indique Taivini Teai, ministre de l’Agriculture et des Ressources marines.

À Arue, le campus de formation professionnelle Ahutoru accueillera ses premiers élèves le 19 février. Six formations sont également prévues cette année dans les îles.

Aussi, fin 2024, le CMMPF devrait récupérer la formation de plongée professionnelle actuellement proposée par le SEFI, et mettre en place une formation voile.