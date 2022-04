Le Centre des métiers de la mer ouvrira sa nouvelle école à Arue début 2023

Pour rappel, le CMMPF est un établissement public administratif qui a pour mission la formation professionnelle et le perfectionnement des officiers et marins de commerce, de la pêche et plus généralement de tout marin professionnel.

Dans le cadre de sa visite, Heremoana Maamaatuaiahutapu s’est d’abord rendu à Motu Uta – Fare Ute. Accueilli par le directeur du CMMPF, Georges Mai, le ministre a visité les ateliers dédiés aux formations spécifiques de mécanique, d’électricité, de production de froid, d’hydraulique ou encore de radiocommunication.

L’école dispose d’un simulateur passerelle qui permet de prendre le commandement d’un navire de grande taille dans diverses conditions météorologiques, mais également de simulateurs machines pour les futurs chefs mécaniciens qui opéreront sur les navires de commerce ou de pêche du Pays.

La deuxième partie de la visite était consacrée au chantier où seront prochainement installés les nouveaux locaux du CMMPF à Arue (ancien site de l’IRD). De par l’exiguïté des locaux actuels et la nécessité pour le directeur de louer des salles de classe en dehors du centre à Motu Uta, le Gouvernement avait décidé début 2021 de reloger l’école de manière à regrouper toutes les activités sur un même site. Les travaux ont débuté fin 2021 et devrait s’achever en octobre 2022.

La conduite des travaux a été confiée à Grands Projets de Polynésie (G2P) par le biais d’une convention avec la Direction des ressources marines qui accompagne le CMMPF dans la réalisation de ces ouvrages.

L’école disposera d’une surface de bâtiment de plus de 1 500 m² ainsi qu’un bord à quai où sera stationné le navire de formation.

Le ministre a réaffirmé son soutien au secteur et la volonté du Gouvernement de renforcer l’offre de formation maritime. Il a rappelé l’importance d’attirer les jeunes vers ces métiers de la mer qui offrent des opportunités de carrière très intéressantes et bien rémunérées.

La nouvelle école ouvrira début 2023 et organisera, pour l’occasion, des journées portes ouvertes à la population.