Le bug sur le réseau Vini dû à « un équipement défaillant »  

« L’origine du problème que l’on connait depuis 24 heures, à savoir la perte des communications voix et Internet mobile sur toute la Polynésie, est venue d’un équipement défaillant sur lequel on est intervenu. Il a entrainé des conséquences sur d’autres équipements. On a dû investiguer sur les détails de ces dysfonctionnements », a expliqué à TNTV Tehina Thuret, le directeur télécoms de Onati qui « s’excuse de la gêne occasionnée » pour les utilisateurs. Et un geste commercial devrait être accordé aux clients pour les désagréments subis.

Depuis la survenue du problème, les équipes de l’opérateur se sont mobilisées pour trouver des solutions. « On a mis en place une nouvelle configuration qui semble donner de bons résultats », souligne Tehina Thuret.

A cette heure, tous les services ont été rétablis mais les équipements restent sous surveillance pour anticiper d’éventuels nouveaux dysfonctionnements.