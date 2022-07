L’Autorité polynésienne de la concurrence opposée à l’implantation d’un Carrefour à Moorea

En mars dernier, la population était appelée à donner son avis sur le projet de construction de Louis Wane d’un nouveau supermarché à Maharepa. Parking, galerie marchande, supermarché, bureaux, pharmacie… c’est un projet d’envergure sur un terrain d’une superficie de plus de 8 400 mètres carrés -lui appartenant- que l’homme d’affaires veut bâtir.

Un projet que l’APC a étudié et pour lequel elle a émis un avis défavorable : “Dans sa décision n° 2022-SC-04, le collège de l’Autorité polynésienne de la concurrence a émis des préoccupations de concurrence et enjoint à la partie notifiante de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante. Après transmission d’un dossier complémentaire par la partie notifiante, le collège de l’Autorité s’est réuni le 23 juin 2022 pour examiner le dossier susmentionné. Après avoir entendu plusieurs tiers concernés et la partie notifiante, le collège de l’Autorité a considéré que les mesures proposées sont insuffisantes et a donc décidé, conformément à l’article LP 320-3 3° du code de la concurrence, de ne pas autoriser l’opération envisagée.“

Le texte de la décision sera publié ultérieurement.