L’occasion de rappeler également que l’association “Entre deux mondes” organisera le 3 décembre prochain de 13 heures à 17 heures 30, un séminaire “L’autisme en Polynésie, on en parle ?”, à l’auditorium du lycée hôtelier. Un séminaire gratuit et ouvert à tous sur inscription, à suivre également en direct sur la page Facebook de l’association.

“Il y aura une conférence médicale avec la pédopsychiatrie, qui est l’organisme médical directement concerné et qui prend en charge nos enfants. Ensuite, il y aura une conférence avec les ortophonistes. Et il y aura une table ronde éducative. À la fin, il y aura une sensibilisation par les familles. Et avant chaque conférence, il y aura deux parents qui viendront parler de leur vécu sur des thématiques imposées” explique Caroline Bravi, présidente de l’association.

Lors de l’inauguration ce samedi matin. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pour rappel, Hinarere Taputu est la marraine de l’association.