L’association Turu-Ma fête ses 33 ans d’histoire

Du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures, le centre Turu-Ma qui compte une quinzaine de personnels, accueille dans ses locaux plus de 60 personnes concernées par un handicap mental ou encore d’audition. Créé en 1989 à Mahina, par Hélène Helme appelée Mamie Hélène, le centre Turu-Pa a, depuis, migré dans la commune voisine de Papenoo. “Au départ, c’était à son propre domicile. Et de fil en aiguille, son centre s’est élargi, et elle a du faire une demande aux communes avoisinantes pour avoir une salle, et c’est Papenoo qui a répondu favorablement” indique Faita Tehei, éducatrice au centre.

Agriculture, couture, cuisine ou encore remise à niveau scolaire et informatique, 6 ateliers différents sont proposés chaque jour. L’objectif : permettre une insertion sociale et professionnelle.

La capacité d’accueil de personnes adultes handicapés étant atteinte, le centre travaille sur un projet d’agrandissement.

Pour fêter ses 33 ans d’existence, l’association Turu-Ma propose une journée portes ouvertes, ce vendredi 12 août.

Tania Pihahuna, directrice de l’association Turu-Ma, invitée du journal :