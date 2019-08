L’Aremiti 6 a fait son entrée dans la rade de Papeete

Arrivée de l'Aremiti 6 à Tahiti Le dernier né de la famille Aremiti vient d'arriver à Tahiti 🚤🚢⚓️🌊L'Aremiti 6 remplace l'Aremiti 5Il débutera ses rotations le 9 septembre Regardez son arrivée dans la rade de Papeete, où il a fait quelques tours sur lui-même pour célébrer sa première visite ⤵️ Posted by TNTV Tahiti Nui Télévision on Monday, August 26, 2019

Nouveau navire de la compagnie Aremiti, l’Aremiti 6, construit par un groupe Australien, a fait son entrée ce lundi dans la rade de Papeete. Le début officiel des rotations du navire est prévu le 9 septembre. “On a travaillé 4 ou 5 ans sur le projet avant qu’il arrive ici sur Tahiti”, explique Tuanua Degage directeur technique de la société.

“Le bateau a été conçu pour les travailleurs et les étudiants de Moorea donc ça va leur apporter plus de confort, notamment au niveau du temps de traversée puisqu’ils prennent le bateau tous les jours, le matin et le soir. Et donc ils veulent passer le moins de temps possible à l’intérieur du bateau. Et surtout on va passer de 3 voyages avec l’Aremiti 5, à 7 voyages avec l’Aremiti 6. Donc ils auront beaucoup plus de choix” détaille le directeur technique. Coût de ce nouveau bateau : 2.3 milliards de Fcfp

Et un autre projet est déjà en cours : “Dans le groupe Degage on a toujours beaucoup de projets et c’est vrai qu’on travaille depuis quelques années sur une desserte des Raromatai avec un navire neuf. (…) Un autre navire conçu spécialement pour la ligne des Raromatai (…) On est sur un début d’exploitation début 2022 (…) On nous demande régulièrement et c’est un manque : on sait qu’il n’y a aucune desserte à passagers sur cette ligne là.”

Les horaires des navires Aremiti à partir du mois de septembre sont à consulter en cliquant ICI