L’application Ito Ito d’Exotic Gardens finaliste du concours Innovation Outre-mer

Téléchargée plus de 11 000 fois depuis son lancement, il y a moins de 5 mois, l’application « Ito Ito », développée par l’agence Exotic Gardens et Devlab, grâce au soutien de la Direction de la Santé et de la CPS, est utilisée au quotidien par les Polynésiens. Et elle compte encore faire des émules.

« Il s’agit d’une nouvelle manière de communiquer pour motiver les gens à marcher. On propose une solution qui est aussi forte que le frein. Le frein, c’est la fatigue, le fiu ou la chaleur. Donc, si en contrepartie, tu peux gagner un VTT, une soirée au restaurant, ou une nuit d’hôtel, cela va t’inciter à bouger. Dans 10 ou 15 ans, cela peut contribuer à réduire les dépenses de la CPS, car améliorer la santé globale de la population a un impact sur les dépenses de soins », explique le directeur d’Exotic Gardens, Maiti Rossoni.

L’application a suscité l’intérêt des organisateurs du concours Innovation Outre-mer qui l’ont retenue parmi les finalistes de l’édition 2023. Les noms des lauréats seront dévoilés le 20 octobre, lors d’une grande soirée organisée à Paris au sein de « Station F », l’incubateur de start-up créé par l’homme d’affaires Xavier Niel.

Levée de fonds

Les lauréats de ce concours tremplin bénéficient d’un accompagnement de professionnels au sein de la prestigieuse « Station F ». Mais ils gagnent, aussi, en visibilité…et en réseaux.

« Concrètement, un prix pourrait nous permettre des levées de fonds pour investir dans de meilleures technologies ou d’avoir des partenariats avec de grandes entreprises. C’est aussi obtenir des rendez-vous avec des interlocuteurs que l’on n’aurait pas, ici. On rencontre des décideurs qui vont accompagner les projets. A Tahiti, on a des compétences parfois limitées. On n’est pas toujours en mesure d’avoir toutes les informations ou toutes les idées de financement et d’organisation que d’autres, en métropole par exemple, sont habitués à avoir », précise Maiti Rossoni.

Celui-ci ambitionne de déployer « Ito Ito » dans l’ensemble des territoires et des collectivités d’outre-mer, eux aussi bien souvent confrontés aux mêmes problématiques d’obésité et de sédentarité. Être l’une des lauréates du concours lui permettrait de franchir plus facilement le pas. Par le passé, d’autres projets polynésiens ont été récompensés par Innovation Outre-mer comme Hello Scoot’ en 2022 ou encore La Conserverie de Tahiti, l’année précédente.