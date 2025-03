L’APF organise son colloque sur la vie chère en Polynésie les 19 et 20 mars

Dans le cadre de sa feuille de route pour 2025, l’Assemblée de la Polynésie française lance son premier colloque sur la vie chère, programmé les 19 et 20 mars. L’accent sera mis sur le secteur alimentaire, premier poste de dépense des ménages polynésiens.

Organisé en partenariat avec l’Institute for Small Markets in Law and Economics (ISLE), ce colloque réunira un large panel de participants réunissant élus, institutions locales, syndicats, organisations professionnelles et expert.

En amont du colloque, une réunion préparatoire est prévue le 17 mars avec le Pacific Island Network of Competition Consumer and Economic Regulators (PINCCER), où des représentants de plusieurs pays du Pacifique partageront leurs expériences et mesures contre la vie chère.

Le colloque s’articulera autour de plusieurs temps forts :

19/03 matin : analyse des causes de la vie chère et présentation de dix propositions pour y remédier.

19/03 après-midi et jeudi matin : ateliers collaboratifs pour affiner ces solutions et élaborer des plans d’action concrets.

20/03 après-midi : restitution finale des travaux avec un plan d’actions à court et moyen terme.

L’événement sera diffusé en direct sur les plateformes numériques de l’Assemblée, notamment sur son site internet, Facebook et YouTube.

Pour plus d’informations, le service communication de l’Assemblée est disponible à [email protected] ou au 40 41 63 77.