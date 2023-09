L’ancien Géant Casino de Punaauia, bientôt réhabilité

Il a fermé ses portes en juillet 2013 pour ne plus jamais les rouvrir : l’ancien hypermarché Casino à l’entrée Nord de Punaauia a été racheté par la commune il y a trois ans.

La structure demeure plutôt en bon état. 3500 m² sur lesquelles plusieurs études ont déjà été faites et s’apprêtent à faire l’objet d’une nouvelle analyse en vue de la réhabilitation du bâtiment… « Malgré l’arrivée du Covid et les difficultés d’organisation, on a quand même lancé des études pour vérifier toute la structure du bâtiment, la présence d’amiante, de plomb, et la possibilité de faisabilité parce que c’était un hypermarché, explique le directeur général des services de la commune, Jean-Eudes Filiatre. La mairie souhaite donner une autre vocation, une autre destinée à ce bâtiment, donc nous, de notre côté, il fallait faire ces études-là. On a eu de bons résultats, c’est satisfaisant, donc on va plus loin. On va lancer l’étude suivante pour estimer la faisabilité d’un bâtiment à vocation culturelle. »

Depuis plusieurs années, Punaauia souhaite se doter d’une salle pour accueillir les projets culturels, à l’image de Manu Iti dans la commune voisine. « Ça sera un espace, un centre où il y aura des salles de spectacle, des répétitions de danse, de chants, des artistes qui viendront utiliser les salles. Il y aura des expositions, de l’artisanat. Tout ce qui concerne la culture en général« , détaille la première adjointe Cathy Puchon.

Le projet s’inscrit dans un cadre plus large, celui de la modernisation du quartier d’Outumaoro, premier secteur prioritaire de Polynésie, avec ses 5000 habitants. Un rafraîchissement pour que le développement espéré via le Village Tahitien, ne profite pas qu’aux touristes.

« Historiquement, ce quartier, c’est l’entrée de la ville, et depuis toujours, ça a été un point d’intérêt du conseil municipal que d’aménager et de faire en sorte que ce quartier puisse évoluer dans l’avenir, assure le tavana Simplicio Lissant. Avec l’émergence du projet Village tahitien, ça pose encore plus le souci d’améliorer les conditions de vie de ce quartier qui est en face et de faire en sorte que cet aménagement puisse accompagner le Village tahitien. L’idée de ce projet, est née quand même depuis 2014-2015 avec tavana Rony à l’époque. La commune s’était lancée dans cette réflexion en associant surtout la population et en faisant en sorte que ce soit un projet porté par la population »

« On est ultra-motivés à la mairie, souligne Jean-Eudes Filiatre. Les études, on les fait sur nos financements la plupart. On n’attend pas d’avoir des cofinancements pour lancer nos études. On sait que pour arriver à convaincre des partenaires, il faut des dossiers qui soient bien ficelés. Pour arriver à obtenir des cofinancements c’est encore plus d’exigences. Nous, on avance aussi vite qu’on peut avancer pour que ce batiment soit rouvert pour le quartier et pour la commune de Punaauia. »

Simplicio Lissant et son équipe ont rencontré la nouvelle majorité pour lui présenter ses perspectives dans le cadre du programme de rénovation urbaine. « On a défini un pré-programme d’aménagement et nous travaillons au côté du Pays et de l’État pour faire aboutir ce projet d’envergure qui consiste à travailler sur le quartier, sur le bâti, mais aussi sur les routes. C’est important. Réaménager la partie basse, donc la gare routière et aussi ce bâtiment, mais aussi l’accès à l’autre côté, au côté mer. On a un projet qu’on a présenté au président du nouveau gouvernement, Moetai Brotherson et au ministre de l’Équipement, mais aussi au ministre des Finances. On a le projet d’enfouir cette route à grande vitesse qui coupe le quartier en deux et d’aménager au-dessus une espèce de passerelle large pour qu’on puisse développer des activités et faire le lien avec le côté mer. Le président a pris acte de notre projet, mais après, on attend de voir si le Pays va nous suivre. On espère en tout cas.«