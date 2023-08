Lancement du recensement général de l’Agriculture

L’ISPF et la direction de l’Agriculture lancent le recensement général de l’Agriculture. Les précédentes données datent de 2012. Du 16 août au 8 décembre, 60 enquêteurs vont aller à la rencontre de 7500 exploitants agricoles et producteurs de coprah dans l’ensemble des cinq archipels. C’est 2000 de plus que lors de la précédente collecte d’informations. Pour la première fois, les données seront enregistrées numériquement et l’ensemble des exploitations géolocalisées. L’objectif est d’établir une photographie du système de production agricole, des modes de commercialisation ou encore de leur formation afin d’améliorer les politiques publiques dans le secteur primaire. Cette mise à jour des données est importante pour la direction de l’Agriculture afin de suivre le schéma directeur en cours.

Pour Philippe Couraud, son directeur, « la particularité de ce recensement, c’est qu’on déploie un volet sur l’agroécologie et ça, c’est une innovation même, on ose le dire, au niveau mondial. On est en relation avec la FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, NDLR) de manière assez étroite. Ils sont très contents de voir que pour la première fois, on va déployer cet ensemble de questions qui vise à évaluer les pratiques agroécologiques du monde agricole. On a essayé de pouvoir se comparer notamment avec les autres collectivités d’outre-mer que ce soit la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, La Réunion, la Guyane, pour pouvoir parler de choses comparables. Donc on a effectivement pris des seuils similaires sur un certain nombre de choses pour pouvoir, quand on parle d’une exploitation en Polynésie, ce sera le même type d’exploitation, par exemple en Martinique ou en Guadeloupe et on pourra faire des comparaisons comme ça, plus faciles. »