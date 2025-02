Laman Manarani, de pêcheur à agriculteur en aquaponie à Tahaa

C’est dans son jardin familial de Tahaa que Laman Manarani, pêcheur reconverti agriculteur, a installé son système aquaponique. Des cuves remplies d’eau et 250m2 de bassins avec des radeaux flottants conçus pour la culture de plantes, notamment des laitues batavia, qu’il vend comme des petits pains.

Principe de l’aquaponie : utiliser l’eau et les déchets de poissons provenant de bassins d’élevages en circuit fermé. Laman, lui, utilise de l’eau de pluie, celle du robinet étant chlorée. Sain pour l’environnement, cetype d’exploitation permet de produire des légumes 100% naturels, et de réduire la durée de maturation des salades.

« Il faut compter à peu prêt quatre semaines avant de récolter la salade, contre deux mois pour une culture en terre, c’est un gain de temps, sourit-il. En plus, ce système permet moins de perte par temps de pluie. Pendant la période de chaleur, la production diminue mais à partir de avril-mai, ça repart » .

Laman a suivi une formation d’une semaine à Tahiti pour comprendre les rouages de l’aquaponie. Et selon cet agriculteur devenu expert au fil du temps, rien de tel que la pratique pour apprendre de ces erreurs. « Un jour je me suis rendu compte que ma salade poussait très mal, raconte-t-il. J’ai soulevé les radeaux et je me suis aperçu qu’il n’y avait plus de racines aux plants. En cherchant on, s’est aperçu que les tilapias s’e sont ‘étaient infiltrées dans les bassins de plantation, ce qui nous a incité à mettre des grillages au bout des tuyaux » .

Aujourd’hui, Laman se dit fier de livrer des laitues une à trois fois par semaine aux particuliers comme aux commerçants de Tahaa. La production reste cependant faible face à la demande.