L’AFD prête 3,15 milliards pour moderniser le Port Autonome de Papeete

Le port autonome a obtenu un prêt et une subvention de la part de l’Agence Française de Développement ce matin, à travers 2 conventions signées par le Directeur du département des Trois Océans de l’AFD, Charles Trottmann et du ministre des Grands Travaux, René Temeharo.

“Cela fait plus de 60 ans que le port existe, a-t-il rappelé. Il y a des canalisations qui datent de Mathusalem. Il faudra tout reprendre pour être dans un schéma digne de ce nom“.

Pour ce qui concerne la première convention, il s’agit d’un prêt à long terme de plus de 3.15 milliards Fcfp pour accompagner le Port dans le financement de la première phase de son programme d’investissement. Cela comprend :

des travaux de reconstruction du quai et sa mise aux normes internationales,

la construction d’un quai de cabotage, le racccordement du domaine portuaire au réseau d’eau,

la rénovation du réseau d’adduction d’eau potable du port,

l’implantation d’une promenade dédiée à la mobilité douce.

Quant à la subvention financée par les Fonds du ministère de l’Outre-mer, elle s’élève à 95 millions Fcfp. L’accompagnement se traduit, pour le volet gouvernance opérationnelle, par le renfort de capacités des équipes, l’étude d’une digitalisation du système et des procédures portuaires, et une accélération de la transition environnementale et énergétique.