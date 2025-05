L’Accueil Te Vai Ete raille les élus de l’Assemblée qui produisent du « vent »

Le spirituel n’est pas censé se mêler du temporel. Un pas que n’hésite pourtant pas à franchir régulièrement l’Accueil Te Vai Ete. Dans un message posté ce vendredi et signé du « prêtre masqué », les élus de Tarahoi en prennent ainsi pour leur grade.

Mardi, Nuihau Laurey a regretté les « 15 minutes de prières » qui ouvrent les séances de l’Assemblée. « Pour être plus efficace, je propose qu’on demande à père Christophe de nous louer la cathédrale pendant quinze minutes, comme cela, on y fera les prières dans lesquelles on va indiquer qu’on a beaucoup de compassion et de respect les uns pour les autres. Et ensuite, on va venir ici, s’insulter et souhaiter que les uns les autres aillent en prison », a-t-il notamment déclaré.

Des propos qui ont fait réagir le « prêtre masqué ». « Il ne nous est pas possible de vous louer la Cathédrale. En effet, exception en Polynésie, la Cathédrale appartient à la commune de Papeete depuis le 27 décembre 1890. Vous la louer s’apparenterait à une sous-location ce qui ne manquerait pas d’irriter notre cher Maire, élu lui-même », écrit-il en entame de son post.

« Par contre, la Cathédrale étant la maison du Peuple de Dieu, nous serions heureux de pouvoir y accueillir les représentants élus du Peuple pour un temps de prière ! Mais pourquoi s’arrêter là. Pourquoi pas une séance de l’Assemble délocalisée (…) , à peu de frais, les élus pouvant se déplacer à pied, excellent pour la santé », raille-t-il ensuite.

Et de poursuivre sur le même ton : « Cette séance délocalisée serait, en plus, une occasion de vivre (…) au plus près de la réalité quotidienne du ‘nunaa’ et non en culture hors-sol ! (…) Vous pourriez, auprès des citoyens de la rue, développer le langage d’insultes peu usitées, mais si fleuri et chatoyant à l’oreille (…) Avant de rentrer chez vous, un petit moment de détente avec une partie de ‘bingo’ dont les riverains de la Cathédrale sont devenus maîtres… agrémenté d’une petite bouffée d’ice, gracieusement offerte ».

L’auteur du message conclut en indiquant qu’il n’a « qu’une seule demande » : être prévenu « à l’avance de façon à pouvoir installer, avec l’accord de la commune bien entendu, des éoliennes ! Le vent produit par votre honorable Assemblée pourrait ainsi produire l’électricité nécessaire à la climatisation de la Cathédrale, qui plus est écologiquement ».