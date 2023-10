La ville d’Arue lance son carnaval

Après le Heiva I Arue, lancé l’an dernier, la commune organise son premier carnaval à la « demande des jeunes » des différents quartiers, explique Roxanne, animatrice au Service de la jeunesse et des sports de la mairie.

En tout, ce sont environ 500 personnes qui défileront lors de cette manifestation, le 9 décembre, à compter de 18 heures, au complexe Boris Léontieff.

La mairie a programmé un budget de 4 millions de francs pour l’organisation de l’évènement. Une somme destinée à la construction des chars et à la confection des costumes. Les plus beaux d’entre eux seront récompensés lors d’une soirée à l’issue de laquelle la reine et du roi du carnaval seront également désignés.

« Nous invitons toute la population à venir déguisée. Pas uniquement celle de Arue mais aussi celle des communes voisines », précise Roxanne. La soirée s’achèvera, tard dans la nuit, avec une « fiesta party ».