La vigilance rouge fortes pluies rétrogradée en orange pour les Iles du Vent

Le passage de Nat, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur Tahiti, ne semble pas avoir occasionné trop de dégâts même si, ce jeudi matin, aucun bilan n’a encore été dressé. La vigilance rouge vient en revanche d’être levée par Météo France. Les Iles du Vent et les Iles sous-le-Vent sont placées en vigilance orange pour fortes pluies, de même qu’une partie des Tuamotu.

Aux Iles du Vent des « rafales de l’ordre de 70/90 kilomètres/heure » sont encore possibles. « Une amélioration s’installe ce jeudi, mais quelques averses peuvent encore se produire et donner des cumuls localement importants, notamment sur le relief. Vendredi, le soleil prédomine largement », indique Météo France.

Aux Iles Sous-le-Vent,aussi, « une amélioration se généralise (…) avec le retour de belles éclaircies ». « Accalmie de courte durée », toutefois, « puisqu’une nouvelle dégradation gagne Mopelia en soirée. En effet, des averses localement orageuses abordent Mopelia dans la nuit et s’intensifient vendredi tout en se généralisant au reste des îles ».

Nat se rapproche actuellement « de l’Ouest des Tuamotu, entraînant une dégradation plus marquée des conditions sur ces zones. De fortes pluies orageuses sont attendues, en particulier vers Hereheretue et Nukutepipi, voire jusqu’à Tureia et Moruroa ».