La vente de boissons alcoolisées autorisée jusqu’à 20 heures du 21 au 31 décembre

Afin d’assurer la meilleure gestion possible des gestes barrières permettant de lutter contre l’épidémie, l’arrêté du 27 novembre 1961 fixant les heures d’ouverture des débits de boissons est modifié afin de permettre aux débits de boissons à emporter de rester ouverts jusqu’à 20 heures du 21 décembre au 31 décembre, y compris donc le week-end du 25 et 26 décembre.

Cette mesure vise à prévenir l’afflux de clientèle les jours de fête et la veille des jours de fêtes afin que la concentration des clients dans les établissements puisse être étalée sur toute la période des fêtes de fin d’année et cela avec une plus grande amplitude horaire.

Les autres sujets dans le compte-rendu du conseil des ministres :

– Approbation des budgets de la CPS

– Subvention à la FOL : Espace info énergie

– Elaboration du Plan Climat de la Polynésie française (PCPF) 2022-2030

– Projet de convention entre la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et la Maison de naissance « Tumu Ora »

– Diffusion de 5 nouvelles variétés de patates douces

– Valorisation de la qualité et de l’origine des produits agricoles (Loi du Pays)

– Réglementation des activités de la perliculture (Loi du Pays)

– Protection de certaines espèces marines (Loi du Pays)

– Subvention au lycée agricole des Marquises

– Présentation du projet océanien : Le Grand mur bleu du Pacifique

– 2022 – Année du sanctuaire marin de Polynésie française

– Subventions aux associations

– Lutte contre la Covid-19 en Polynésie française : mesures générales

– Subvention au CFPA de Taravao

– Subvention au Festival du film documentaire océanien (AFIFO)

– Subvention au CNAM pour le projet « ISLV Code camp »

– Organisation de la course solidaire Hine Hia’ai Run