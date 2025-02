La vanille du fenua régale Paris

En gâteau, en crème ou même en parfum. La vanille est connue de tous et fait quasiment l’unanimité auprès du grand public. Et lorsque les producteurs de vanille à Tahiti ont l’opportunité de rencontrer ceux qui utilisent leurs gousses, l’émulsion est loin d’être déplaisante. « J’ai amené des lianes vertes avec des gousses vertes, j’ai amené de la vanille préparée pour faire la promotion de notre savoir-faire en matière de préparation de la vanille du fenua, explique Gilles Tefaatau, producteur, préparateur et exportateur de vanille à Raiatea. On va rencontrer les professionnels, ceux qui consomment, ceux qui utilisent en bout de chaîne notre vanille de Tahiti » .

Des échanges riches pour les papilles, mais aussi les chefs. Pour eux, la vanille de Tahiti a un goût particulier. « Dès qu’on part sur la vanille de la Polynésie et notamment la vanille de Tahiti, c’est un goût anisé, d’amandes » , note le chef pâtissier et chocolatier et Philippe Urweiller.

Une popularité à l’international que n’écorne pas la situation de l’EPIC Vanille, menacé de fermeture suite à de nombreux dysfonctionnements pointés par la CTC. « La filière se porte bien, elle n’a pas de soucis de marché, parce qu’on n’arrive toujours pas à répondre à la demande. Donc toutes les productions de vanille annuellement sont déjà vendues, au niveau international notamment. Donc oui, la filière vanille a toujours un bel avenir devant elle » , assure sa directrice Laiza Vongey.

– PUBLICITE –

La vanille de Tahiti sera au Salon International de l’Agriculture, organisé du 22 février au 5 mars prochain, à Paris Porte de Versailles.