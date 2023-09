La trésorerie de la commune de Tubuai ne cesse de se détériorer

La Chambre Territoriale des Comptes a publié, ce lundi, un rapport d’observations définitives portant sur la gestion de la commune de Tubuai (Australes) pour les exercices 2017 et suivants. La juridiction constate, entre autres, que l’autofinancement de la municipalité « ne cesse de se dégrader » et que « les produits ne sont plus suffisants pour couvrir les charges » du budget général.