La Tahiti Pride Week 2024 du 4 au 10 mars

Afin de sensibiliser le grand public à la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQI+, tout en mettant à l’honneur la culture et la diversité des identités, l’association Cousins Cousines de Tahiti organise la seconde édition du festival des cultures et identités LGBTQI+ du fenua, la Tahiti Pride Week du 4 au 10 mars 2024.

« Par le biais d’un film, d’une lecture, d’une expo, d’un concert, d’une soirée, de rencontres et sorties conviviales et bien plus encore… nous pourrons aborder la question des identités sexuelles et de genres, mais plus largement, et c’est le but de ce festival, de la liberté et de l’égalité au quotidien » indique l’association dans son communiqué.

Durant cette semaine de la fierté, il y aura notamment la venue de deux Drag Queens calédonniennes ou encore la diffusion de « Deux sœurs » de Mathilde Zampieri au Hollywood 2.