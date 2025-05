La saison des manèges va débuter à Pirae

Pirae accueille cette année les papio habituellement installés à Vaitupa. Une quarantaine de forains se préparent pour l’ouverture. Plus d’une centaine de personnes sont employées cette saison. Une opportunité pour de nombreux jeunes de la commune.

« Si tout est ok, mercredi soir, on est parti, annonce Stéphane Philipponneau, président de l’association des forains à Pirae. On s’attend à un record d’affluence cette année, puisqu’on a une meilleure visibilité. On est sur une voie principale et on couvre toute la côte Est. »

Pour la première fois, les manèges resteront en place 75 jours. Une durée inédite. Le coup d’envoi officiel sera donné par un feu d’artifice le 30 mai à Pirae, mais aussi à Outumaoro. Installé sur le même site depuis 2017, ils se sentent prêts à accueillir la foule une année supplémentaire.

« Il y a une quarantaine de tenants de baraques, estime James Frogier, président de l’association des forains à Outumaoro. Et des propriétaires de manèges, on va dire qu’on est plus d’une dizaine. Par rapport à l’année dernière, on a rajouté le karting, si vous vous en rappelez. Le karting, il avait été mis il y a plusieurs années maintenant lorsqu’on était en ville déjà. Et donc on l’a remis. »

Une attraction qui deviendra peut-être l’incontournable de la saison. Le rendez-vous est donné : les festivités démarrent dès le 28 mai à Pirae puis le 30 à Outumaoro. Deux ouvertures à ne pas manquer pour profiter pleinement de cette parenthèse foraine.