La Saga fête ses 30 ans du 26 juin au 31 juillet

“Au fil des années, on a créé tellement de lien avec tout le monde, avec tous nos partenaires… on en arrive à la 30ème édition, les choses sont allées très vite, on n’a pas vu le temps passer” annonce le fondateur de la Saga, Henri Cornette de Saint-Cyr alias “Doudou”. La Saga fait aujourd’hui partie intégrante du paysage polynésien. Cet événement a rassemblé depuis ses débuts près de 20 000 enfants de tous les archipels issus de milieux défavorisés lors de vacances axées autour de la pratique d’activités nautiques et culturelles.

L’édition 2022 devait se tenir à Huahine, mais afin d’éviter les imprévus liés au Covid-19, le comité organisateur a finalement opté pour Taravao, où le plan d’eau avait déjà accueilli les éditions de 2010, 2012 et 2015. Cette année, les 720 enfants inscrits seront répartis sur 5 semaines. Un peu plus d’une cinquantaine de familles d’accueil ont été trouvées, offrant un toit à la Presqu’île à tous les jeunes.

Proposer un cadre de loisirs encadré, permettre aux jeunes de sortir de leur quotidien ou encore leur offrir la possibilité de pratiquer des activités nautiques… les objectifs de la Saga sont multiples. Les enfants n’apprennent pas seulement les rouages de la voile. En effet, il leur est inculqué un large panel de valeurs et principes tels que l’esprit de camaraderie, le respect, l’autonomie ou encore l’entraide. “Une Saga, c’est aussi l’occasion d’observer leur comportement. Il faut savoir que les enfants qu’on choisit sont en difficulté, beaucoup ont des carence éducatives ou affectives fortes” indique Doudou.

La Saga compte sur la générosité de la population : elle organise différentes collectes jusqu’au mois d’août afin d’accueillir les enfants dans des conditions optimales, notamment en leur assurant le service des petits-déjeuners et goûters. Il est possible de faire un don sur la plateforme Anavai, jusqu’au 28 août. Les 3,4 et 5 juillet, dans les différents Carrefour de Tahiti seront organisés des collectes de goûters ainsi que des ventes de t-shirts. À noter que la collecte se tiendra au Carrefour de Taravao uniquement les 4 et 5 juillet.