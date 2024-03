La route de la Mateoro impraticable, une trentaine de familles bloquées

Le déluge a fait des dégâts à Papara, ce week-end. La crue de la rivière Mateoro, où un sexagénaire s’est noyé, s’est formée en quelques minutes. « On entendait les cailloux rouler dans la rivière, ce n’était pas comme d’habitude, raconte Tapuru, résidente des lieux. L’eau est venue dans notre garage, avec du courant assez fort« .

Les habitants ont constaté l’étendue des dégâts sur la route le lendemain : impossible de se déplacer en voiture, et ceux qui doivent traverser la rivière le font les pieds dans l’eau. « On ne peut plus du tout traverser, poursuit Tapuru. Il y a un grand manguier qui est tombé dans la rivière, les cailloux ont bouché l’accès (…) On est obligés de risquer notre vie en traversant la rivière, pour pouvoir emmener les enfants à l’école ou aller chercher à manger » .

Pour les vendeurs de fruits et légumes, impossible de se déplacer jusqu’aux points de vente en voiture. « On nous demande d’exploiter nos terres agricoles, mais on ne peut plus toucher ce marché-là, on se retrouve sans argent« , déplore un cultivateur de citrons, qui demande aux élus de répondre à l’appel des sinistrés. « Nous souhaitons rencontrer les politiques pour qu’ils viennent voir dans quelle situation on vit (…). Une quinzaine de personnes travaillent, mais sont bloquées ici… C’est un drame pour nous » . Selon cet ancien adjoint au maire de Bruno Sandras, la quantité de gravier est suffisante pour combler les trous de la route et rétablir rapidement la circulation.

De son côté, la mairie de Papara a lancé un chantier à la hauteur de ses moyens, les travaux en rivière étant une compétence du Pays. Si la tavana Sonia Punua indique qu’elle a d’ores et déjà sollicité les autorités, le déplacement du ministre de l’Équipement Jordy Chan, prévu initialement avant les intempéries avant d’être reporté, ne se fera que mercredi prochain. « Ce n’est pas pour tout de suite, soupire-t-elle. On attend le retour de la drague actuellement utilisée pour le captage d’eau de la vallée Temarua » . La commune assure qu’elle commencera dès les travaux sur le réseau hydraulique terminés.

Un manguier a chuté dans la rivière Mateoro, entravant le passage (Crédit Photo : TNTV)

Privées d’eau potable, toutes les écoles de la commune, CJA compris, ont été fermées ce lundi suite à un arrêté par la commune. Seules les écoles de Taharuu et Tiama’o rouvriront leurs portes demain, si la qualité de l’eau le permet. Ariitama, Apatea, Apea attendront au mmoins jusqu’à mercredi.