La route à Hitia’a fermée « une semaine minimum »

Les habitants de la Côte Est vont devoir prendre leur mal en patience. La portion de route située au niveau du PK 43, à Hitia’a O Te Ra, ne rouvrira pas tout de suite. Jeudi, deux éboulements du talus se sont produits coup sur coup et le risque d’effondrements n’est pas encore écarté.

« Nous avons constaté qu’il y avait la présence d’une lentille instable qui risque de s’effondrer », a indiqué sur place la ministre des Grands travaux, Jordy Chan. Située à environ 20 mètres au-dessus du talus, elle représente un volume de 200 mètres cubes pour un poids de plus de 400 tonnes.

« Pour nous, la priorité, c’est vraiment la sécurité des usagers, de ne pas mettre en péril la vie des gens. C’est pourquoi nous avons décidé de bloquer la route à la circulation (…) Elle sera bloquée minimum une semaine », a ajouté le ministre.

Le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, était présent sur place, ce samedi. (Crédit: TNTV)

Durant cette période, la société chargée des travaux « pourra travailler 15 heures par jour, y compris les week-ends, afin de purger les talus qui sont instables et avancer le plus rapidement possible le chantier ».

Car celui-ci a débuté en octobre 2023 pour un montant de quelque 400 millions de francs. Il était prévu d’une durée de 18 mois en raison des 100 000 mètres cubes à déblayer. « Nous ferons des points réguliers au cours de cette semaine pour savoir si la route pourra être réouverte » plus tôt qu’attendu, a souligné Jordy Chan.