La réunion du Conseil d’administration suspendue, pas de sortie de crise à l’OPT

Pas ou très peu d’évolution dans le mouvement social qui agite le groupe OPT. Après la grève entamée hier par les salariés de Fare Rate, rejoints ce vendredi par une partie de ceux de Vini Distributions, le PDG du groupe OPT Jean-François Martin a indiqué la décision des administrateurs réunis de « suspendre la séance (du Conseil d’Administration – ndlr) et de la reprendre samedi 21 octobre à 10h » , dans un communiqué.

La CSIP a notamment assigné la direction en référé. « On a trouvé des irrégularités du fait que les dispositions du code du travail prévoient que le comité d’entreprise doit être saisi préalablement avant la signature par les organisations syndicales, alors que ça n’a pas été fait. De plus, la convention a été signée par un syndicat minoritaire (A tia i mua), elle ne s’applique qu’à eux et leurs adhérents » , précise le premier secrétaire général du syndicat, Cyril Le Gayic.

Le conseil d’administration reprendra en présence de deux représentants par organisation syndicale et d’un représentant par syndicat autonome de l’OPT, d’Onati et de Fare Rata.

Le taux de personnel gréviste est de 35,3%, soit quasiment le même qu’hier (36,3%, 430 agents), contrairement à ce qu’annonçaient les leaders syndicaux.