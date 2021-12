La PSG, une réforme nécessaire

Le ministre des Finances, de l’économie en charge de la protection généralisée et de la coordination de l’action gouvernementale, Yvonnick Raffin, entouré du Vice-président du gouvernement de la Polynésie française, Jean-Christophe Bouissou, et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), Vincent Fabre, a tenu une conférence de presse sur la situation actuelle de la protection sociale généralisée (PSG) en Polynésie et les réformes nécessaires pour assurer son redressement et sa pérennité.