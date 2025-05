La prime retraite versée « au plus tard » avant fin mai

Un feuilleton administratif qui touche à sa fin. Annoncée en décembre dernier comme un « coup de pouce » de fin d’année aux salariés retraités, la prime exceptionnelle sera finalement versée avant la fin mai, a confirmé le gouvernement dans un communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres. Pour rappel, cette prime concerne également les bénéficiaires d’un complément de retraite ACR ou de l’allocation veuvage.

« La prime exceptionnelle, d’un montant forfaitaire de 23 500 france, vise à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation, dans un esprit de solidarité avec les actifs ayant bénéficié d’une revalorisation du SMIG en 2024 » , précise le gouvernement dans un communiqué.

« Afin de ne pas retarder davantage ce soutien à nos retraités, la Caisse de prévoyance sociale a été chargée de tout mettre en œuvre pour procéder rapidement au versement de cette prime et au plus tard avant la fin de ce mois » . Initialement présentée le 11 décembre 2024, la prime devait être adoptée pour être versée dès février. Mais après avoir été votée par l’assemblée de la Polynésie française le 30 décembre, dans une version élargie – légèrement réduite – , son application avait été bloquée par un recours en annulation déposé devant le Conseil d’État. Une requête finalement rejetée le 15 mai dernier, validant ainsi définitivement la loi du Pays et ouvrant la voie à sa promulgation. Dans la foulée, le Conseil des ministres a adopté l’arrêté d’application, enclenchant le dispositif de paiement.

« Au total, 36 664 retraités en Polynésie française bénéficieront de cette aide exceptionnelle » , chiffre le gouvernement.

L’enveloppe budgétaire nécessaire, estimée à 861 millions de F CFP, sera « intégralement financée par les excédents du régime de retraite des salariés et du RSPF » , conclut le communiqué.