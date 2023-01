La Polynésie représentée aux ateliers des Partners in the Blue Pacific à Hawaii

Le contre-amiral Charles E. Fosse, directeur de la Joint Interagency Task Force West, United States Coast Guard a ouvert cette 1ère journée de Workshop par une présentation globale de la région pacifique en matière de sécurité et de pêche illégale non déclarée et non réglementée (IUUF).

Paki Ormsby, du Forum des Iles du Pacifique (FIP) a ensuite présenté la stratégie 2050 pour un « Blue Pacific Continent ». Il a également souligné l’importance d’une coordination entre les actions du PBP et les membres du FIP. Les points essentiels devraient être précisés et discutés au cours de prochaines rencontres prévues en février.

Allan Rahari, directeur de l’Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique (FFA), a quant à lui présenté le rôle et les missions de la FFA, ainsi que les actions pour soutenir et aider les pays membres du FIP et de la FFA concernant la lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée. À ce jour, la Polynésie française a le statut d’observateur au sein de la FFA.

Tout au long de ces ateliers, le modérateur, Monsieur Alfred Oehlers, professeur au Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS) a encouragé chaque région à s’exprimer.

La journée s’est conclue sur les points suivants :

Comment faire pour mettre en place des mesures légales de lutte contre les IUUF ;

Quelle organisation adopter pour avoir des avancées concrètes.

Ces questions seront approfondies et complétées lors de la 2nde journée d’atelier sur la connaissance du domaine maritime.