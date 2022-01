La Polynésie présente au 7e Salon de la gastronomie des Outre-mer

Sylviane Ebb, révélation en 2020 du concours culinaire de l’association Ia Vai Ma Noa de Bora Bora, est présente à Paris, grâce au soutien du gouvernement de la Polynésie pour participer au concours culinaire très relevé “le Trophée de Babette”. Une cheffe polynésienne “remarquable” selon Babette de Rozières, créatrice du salon qui, était récemment au fenua. En attendant la finale qui aura lieu dimanche, installée sur le stand du ministère de l’agriculture, Sylviane a proposé des biscuits au beurre de coco germé “‘Uto”, mélange d’ail, maïs et lait de coco ; ainsi que du “niha”, de la pulpe de coco roti.

Présente avec son stand, la Délégation de la Polynésie française a accueilli des étudiants de Paris qui vendent leurs plats à emporter dont des poissons crus et de l’espadon au riz.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Les amateurs d’histoire peuvent se rendre à l’exposition culturelle “La plus belle histoire de Tahiti”. Réunissant d’ordinaire près de 1 200 pièces et objets polynésiens, elle peut occuper une surface de 700 m2. Un marae a été érigé pour l’occasion et une stèle a été érigée en mémoire des Tamari’i volontaires. Anne Hidalgo, marie de Paris, était présente.

Le chanteur Francky Vincent était également présent.

Les amateurs de musiques et danses polynésiennes peuvent admirer les prestations du célèbre Teriitehau Taputu et de ses danseuses et danseurs, ainsi que celles d’Hotu Rau’ori d’Alison Conhoc et Manon So.

Le salon fermera ses portes dimanche soir après deux nocturnes jusqu’à 22 heures vendredi et samedi.