La Polynésie en pénurie de marins

Beaucoup d’appelés et peu d’élus : c’est le triste constat des armateurs qui courent après les officiers qualifiés. “Un poste de matelot, de chef mécanicien ou d’officier pont, sont des métiers extrêmement demandés. Et pour répondre à la demande des armateurs, que ce soit pour la croisière, les transports maritimes, les charters nautiques ou la pêche, on a besoin d’être formés à ces métiers de la mer dans des standards qui correspondent à la réalité du territoire” précise Alexandre Luczkiewicz, représentant du cluster maritime français.

Un manque de marins qui s’explique surtout par une “pénurie qui est mondiale” indique Fabien Duval, responsable pédagogique au Centre des métiers de la mer : “Au niveau national, le président Emmanuel Macron a demandé la formations de 2 700 officiers supplémentaires à l’école nationale supérieure maritime, avec laquelle nous sommes en partenariat pour développer ces formations, enssentiellement sur le territoire, pour pouvoir pallier ce manque d’officiers”.

Les difficultés de recrutement sont telles au fenua que la crise sanitaire avait obligé certains opérateurs à réduire les rotations. À l’époque, même la flottille administrative et les capitaines à la retraite ne pouvaient plus répondre à la demande. “On a plus de marins pour armer nos bateaux. Pendant le Covid, on a tenu bon… Avec le Tuhaa Pae IV, nous avons faire pendant la période de Covid deux relâches, c’est-à-dire que que nous avons été obligés d’arrêter le bateau parce qu’on avait des marins malades et qu’on ne pouvait plus assurer la desserte” déplore Boris Piel, armateur du Tuha’a Pae.

Pourtant, les formations existent bel et bien en Polynésie avec le Centre des métiers de la mer, le RSMA, et bientôt l’arrivée d’un Campus des métiers et des qualifications de la mer. Mais d’autres freins sont identifiés comme l’attractivité d’un métier exigeant et souvent méconnu de la jeunesse. “On part loin et longtemps sur des navires complexes, et ça peut rebuter des jeunes de se dire : ‘je vais être éloigné du fenua pendant longtemps’. (…) La mer, on la voit au quotidien ici, on en est entouré, mais est-ce qu’ils le comprennent, est-ce qu’ils ont envie d’aller en mer, est-ce qu’ils ont envie de vivre de la mer, et est-ce qu’ils ont envie d’embrasser ces métiers ?” s’interroge Alexandre Luczkiewicz. Des questions que le cluster maritime du fenua prend très au sérieux.

“Les Polynésiens sont un peuple de marins. Nous avons tous un rapport avec l’océan. 99,9% de notre territoire, c’est l’océan. Donc on a quand même une vocation a rentrer dans ce milieu-là. Le manque d’informations, de diffusions, de possibilités, d’accéssibilité de la formation, peuvent expliquer ce manque de vocations. Mais le forum de l’économie bleue, les forums des métiers à Arue, les journées portes ouvertes dans les lycées professionnels et classique… participer à attirer les jeunes dans nos métiers qui sont les plus beaux du monde” ajoute quant à lui Fabien Duval.

D’ici 2025, l’objectif est d’avoir une centaine d’officiers formés pour tous les navires de Polynésie.

Fabien Duval, responsable pédagogique au Centre des métiers de la mer, invité du journal :