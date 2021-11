La Polynésie commémore le 103e anniversaire de l’Armistice

Ce jeudi matin, les autorités du pays et de l’Etat ont rendu hommage aux soldats morts pour la France, à l’occasion du 103ème anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale. Après une revue des troupes et la remise de décorations, le haut-commissaire a entamé la lecture du message de la ministre chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq.

(crédit photo : haut-commissariat de la Polynésie française)

Le directeur territorial de l’office national des anciens combattants a ensuite lu la liste des morts pour la France en 2021, où figurait le nom du jeune maréchal des logis polynésien, Tanerii Mauri, décédé le 28 décembre dernier lors d’une opération au Mali.

(crédit photo : haut-commissariat de la Polynésie française)

La cérémonie s’est clôturée par un dépôt de gerbes au monument aux morts et une minute de silence.