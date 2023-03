La Polynésie commémore l’arrivée de l’Evangile

C’est une date qui marque un tournant dans l’histoire de la société polynésienne. Le 5 mars 1797, le navire Duff de la London missionnary society arrivait à Tahiti. C’est le début de l’évangélisation du peuple tahitien, qui apprendra à lire et à écrire. Une véritable révolution qui changera les mœurs et coutumes locales. 226 ans plus tard, l’église protestante commémore cette date à travers un culte, mais aussi à travers des représentations culturelles.