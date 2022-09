La Polynésie célèbre la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre : le programme

Repenser le tourisme, telle est la thématique définie pour cette nouvelle édition de la Journée mondiale du Tourisme afin d’imaginer autrement la croissance, en taille et en importance, du secteur.

Cette journée vise à sensibiliser la communauté internationale à l’importance du tourisme et des valeurs sociales, culturelles, politiques et économiques qui l’accompagne. Elle est ainsi l’occasion d’engager une réflexion sur le développement touristique des destinations et son déploiement.

27 comités du tourisme œuvrent pour le développement touristique de leur île et de leur commune dans chaque archipel de la Polynésie. Cette journée sera l’occasion de les valoriser au travers des diverses animations et actions mises en place en faveur des touristes dans leurs îles et territoires respectifs.

Le programme :