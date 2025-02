La plage de Lafayette à Arue, un spot risqué

Il observe les vagues avec attention à chaque épisode de houle. Anihia Mata, résident de Arue, connaît la plage de Lafayette et ses risques par cœur. En se rendant sur place, samedi, il observe les vagues avec un ami, et aperçoit deux enfants emportés. Rapidement, il se jette à l’eau pour les secourir avec son ami, équipé d’une planche de surf.

« On a tout de suite vu la situation qui commençait à se dégénérer. En fait, c’est le copain qui a couru avec sa planche de surf pour essayer de sauver le grand frère. Moi, j’ai essayé de ramener le petit frère qui a sauté pour essayer de sauver son grand frère et qui lui aussi a été emporté par le courant » , raconte-t-il.

Un courant dangereux, insiste Anihia, car de nombreux courants se croisent sur ce spot. Le 25 décembre dernier déjà, il s’était jeté à l’eau pour tenter de sauver un nageur victime d’un malaise. Le trentenaire n’avait pas survécu. Deux jours plus tard, le 27 décembre, un nouveau drame. Un homme de 48 ans avait été emporté vers le large. « Ça peut être une plage très paisible où tu peux venir bronzer tranquille quand la saison est calme. Mais dès lors que la houle du Nord arrive, il faut faire très attention » , ajoute Anihia.

L’incident de samedi matin aurait pu être à nouveau dramatique. Pour la police municipale, il est essentiel que les baigneurs soient prudents face à l’état de la mer, et que les parents surveillent attentivement leurs enfants. « Ce sont quand même des jeunes de 12 ans. On appelle à la vigilance et à la responsabilité des parents pour surveiller leurs enfants. En ces temps de pluie et de grosse houle annoncée par la météo, éviter de se rendre à la mer pour éviter ces incidents-là » , souffle la cheffe adjointe de la brigade de la police municipale de Arue Vatina Deane.

Les brigades multiplient des rondes depuis ce week-end. Malgré les recommandations des mutoi, Manea Fabisch n’a pas hésité pas à se jeter à l’eau avec son bodyboard pour profiter de quelques vagues, avant son départ pour une compétition à Hawaii.

« On devrait avoir des lifeguards comme à Hawaii, plaide-t-il. Il faudrait que ce soit encadré en fait. Parce que quoi qu’il arrive, il y a certaines personnes qui vont aller à l’eau, parce qu’on recherche cette adrénaline, on veut surfer des grosses vagues » .

Le long de la plage Lafayette comme sur bien d’autres plages de Tahiti , La baignade n’est pas surveillée. En cas de mer agitée, les risques sont réels.