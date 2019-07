La piscine de Tipaerui prise d’assaut par 60 enfants

De l’aquagym, du sauvetage, de la baignade avec bouées… Au total, six ateliers tournants ont été installés dans les bassins de la piscine municipale de Tipaerui, le temps d’une journée. Les enfants du CLSH de To’ata avaient 20 minutes par atelier, juste assez pour bien en profiter, sous la surveillance de six maîtres-nageurs.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Grâce au Projet éducatif local, la ville de Papeete et l’association Agir pour l’insertion arrivent à mettre en place un centre de vacances pour les enfants des quartiers de Papeete au mois de juillet. Cette année, c’est la deuxième fois qu’un CLSH est ouvert. Soixante enfants sur les 200 que compte le CLSH de To’ata ont ainsi pu s’amuser et se dépenser dans la piscine.

“On a une soixantaine d’enfants ici à la piscine, en même temps on a une soixantaine d’autres enfants à l’école To’ata, âgés de trois à cinq ans, qui eux aussi ont accès à des bouées, explique Mohea Dexter, chargée de mission jeunesse à la mairie de Papeete. Enfin on a une trentaine d’adolescents âgés de 13 à 17 ans au va’a au centre Hititai de Papeete. On occupe tout simplement les équipements sportifs de la commune. On a cette chance à Papeete d’être bien structurés et donc on en profite tout simplement.”

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les enfants ont encore une semaine pour profiter des activités aquatiques du centre. Tous les vendredis, des sorties à la plage sont programmées. Le CLSH de To’ata se termine le 2 août, avec une soirée de clôture le 30 juillet dans la salle Maco Nena.