La passerelle de Teahupoo bientôt opérationnelle

Une passerelle flambant neuve, en acier marron, d’une longueur de 45 mètres, prend forme au-dessus de la Tiirahi. Les deux pieux servant à l’installation de l’ouvrage seront retirés dès ce mois de janvier. Posée la semaine dernière, cette passerelle piétonne permettra d’enjamber la Tiirahi jusqu’à la rive de Fauoro d’ici le mois d’avril.

« Il nous reste encore quelques travaux à effectuer avant d’ouvrir la passerelle à la circulation, notamment la finalisation des soudures et aussi la pose des structures bétons et la pose des garde-corps », détaille le ministre de l’Équipement Jordy Chan.

Finalement, les travaux n’auront duré que 13 mois au lieu de 16 inscrits initialement. Cette future passerelle permettra de sécuriser l’accès au site olympique des Jeux, mais pas seulement ! Ce pont a été conçu pour résister au temps et aux aléas climatiques.

« Il est important d’offrir une structure qui soit à la fois dimensionnée pour des crues centennales, mais également qui soit assez solide pour permettre le passage en toute sécurité. »

Pour le maire de Taiarapu Ouest Tetuanui Hamblin, « c’est une très bonne chose que cette passerelle puisse avancer au plus vite et aujourd’hui, on est très content que les travaux avancent. C’est vrai qu’au départ, il y avait quelques personnes qui ont rouspété un peu à cause des pieux qui ont été mis au milieu de la rivière. Mais ces pieux-là ont été mis en place pour pouvoir pour raccorder les deux extrémités des ponts. Mais une fois que ce sera fini, ces pieux-là vont être démontés« .

Fragilisée, vieillissante et trop chère à reconstruire, l’ancienne passerelle du PK0 sera démontée.