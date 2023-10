La Pacifique des Jeux recherche toujours le gagnant de 400 millions de Fcfp au Keno

La Pacifique des Jeux recherche toujours celui ou celle qui a remporté la somme grâce à la combinaison suivante :

Si vous êtes l’heureux (se) gagnant(e), sachez que vous avez jusqu’au samedi 28 octobre pour récupérer votre gain.

Pour l’anecdote, la Pacifique des Jeux rapporte que fin septembre dernier, la Française des Jeux a remis un chèque d’un million d’euros (environ 119 millions de Fcfp) à un gagnant My Million qui avait joué le 30 juin et auquel il ne restait plus que quelques jours pour se faire connaitre. La personne était en voyage et n’avait pu se présenter avant.

Cette année, un Polynésien a remporté 80 millions de Fcfp et un autre 60 millions de Fcfp au mois de février.