La ministre du Travail et des Solidarités à la rencontre des équipes de la DSFE

Depuis sa prise de fonction en février dernier, la ministre effectue une série de visites afin de rencontrer et d’échanger avec les personnels des différents services du Pays placés sous sa tutelle. Ainsi, après les services du Travail et de l’Emploi, c’est auprès des équipes de la DSFE que la ministre s’est entretenue.

La visite a débuté dans la matinée, auprès des agents de la circonscription de Papeete, où la ministre a été accueillie par Valérie Hong Kiou, la directrice de la DSFE, et les cadres du service. Puis elle s’est poursuivie dans l’après-midi, auprès de la circonscription de Paea/Punaauia où la ministre a été accueillie par Hélène Richardson, la responsable de l’antenne.

La DSFE, est chargée de promouvoir la cohésion sociale, de prévenir les risques de marginalisation et de lutter contre l’exclusion et contre toute forme de discrimination à l’égard de personnes en situation de vulnérabilité. Une de ses premières missions est la protection de l’enfance.

Les échanges, avec ces services, ont ainsi permis de faire le point sur les projets mis en

œuvre par la DSFE, et les futures actions sociales à prévoir. La ministre a salué l’implication de l’équipe rencontrée. Des personnes dynamiques, motivées, et passionnées par leur métier, mais qui rencontrent des problématiques particulières propres à leurs missions.

Résolument prête à agir efficacement avec eux, Virginie Bruant leur a fait part des enjeux de leur collaboration : “Mon rôle va être de les accompagner du mieux que je peux pour améliorer tous les points bloquants, et avancer avec eux pour une action sociale plus forte, plus ciblée, plus juste, et plus ajustée aux besoins de notre population”.

Prochainement, la ministre ira à la rencontre des autres circonscriptions de la DSFE, à Tahiti et dans les îles. Elle ira aussi visiter les centres et associations ouvrant avec la DSFE.