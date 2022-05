La ministre du Travail en tournée officielle aux Marquises

La première étape des visites s’est déroulée jeudi à la cité administrative de Nuku Hiva, où la ministre est allée à la rencontre des agents de l’antenne de la Direction des Solidarités, de la Famille et de l’Egalité (DSFE) et du Service de l’Emploi de la Formation et de l’Insertion professionnelles (SEFI).

Virginie Bruant, a ainsi eu des échanges très constructifs avec les deux agents de la DSFE, Cécile Peue et Monica Teikitohe. Cette rencontre était l’occasion de faire le point sur les dossiers en cours, sur ce qui fonctionne bien, et sur les points d’amélioration à envisager. Les échanges se sont poursuivis au SEFI, auprès de Leilani Teamotuaitau.

La réunion organisée en matinée par la commune de Nuku Hiva a permis aux élus de partager sur les spécificités de l’île et sur la coopération entre l’Etat, le Pays et la Commune, afin de répondre au mieux aux besoins de la population marquisienne.

La ministre a ensuite rendu visite aux stagiaires de la formation « Patutiki » qui, pendant 10 mois, se sont formés à l’art du tatouage. Une formation menée par Teiki Huukena et Heretu. La ministre s’est dit très fière de ces jeunes et a tenu à saluer la qualité de cet apprentissage qui assure un avenir pour la jeunesse marquisienne.

En fin de journée, Virginie Bruant a visité la petite prison de Taiohae qui compte deux détenus en ce moment. Un passage important pour la ministre, pour qui la dignité des détenus et leur insertion professionnelle en fin de peine représentent de réels enjeux. Elle a ainsi pu constater les bonnes conditions de détention de l’établissement, et a annoncé, qu’un suivi particulier avec le SEFI sera mis en place dans les plus brefs délais.

Pour finir, la ministre est allée au contact des associations de l’île de Nuku Hiva, au sein de la très jolie « Maison de l’enfance » de l’île. Elle a ainsi pu avoir un échange fructueux, avec des personnes volontaires et dynamiques, au service des marquisiens et des marquisiennes au travers de diverses associations :

Association Tamatini,

Association Te papa enana motua no nuku hiva, qui s’occupe des personnes âgées

Association Nuku Hiva Animara

Association Te vehine te tumu

La ministre a tenu à saluer le travail de ces associations de terrain, et souhaite maintenir le contact avec chacune d’entre elle. Vendredi, la ministre s’est rendue sur l’île de Hiva Oa.

Après une visite et un déjeuner au RSMA et des échanges avec les stagiaires, la ministre s’est entretenue avec les élus de la commune de Atuona, qui lui ont présenté leur programme Avenir 2032. Ils ont pu lui faire part eux aussi des actions menées et des besoins dans les domaines du social et du travail, mais aussi de l’avenir professionnel de la jeunesse marquisienne sur leur terre natale.

Elle a pu ensuite retrouver les agents de la DSFE, Tania Tapatoa et Heiana Teatiu, qui ont abordé les solutions qui pourraient être mises en place pour les personnes handicapées de l’île, ne bénéficiant pas de structure d’accueil.

Pour finir la journée, la ministre a rencontré les associations de l’île :

Handi’coop Marquises

Comité des femmes de Hiva Oa

Association te aveitina te motu o hiva – comité des fêtes de Hiva Oa

Association médiathèque de Hiva Oa

Association Temehoa

Association Ori hau

La ministre du Travail et des Solidarités, a été très heureuse de rencontrer tous ces acteurs qui sont fiers de leur archipel et œuvrent tous ensemble pour garder l’authenticité et la magie de ces îles.

La ministre retournera aux Marquises courant juillet pour finir sa tournée à Fatu Hiva et Ua Pou.