La MFR de Taharuu-Papara ouvre ses portes au public

Cette action de sensibilisation et d’orientation vise à informer les familles polynésiennes des orientations possibles de leurs enfants après une classe de 5ème et de 3ème.

C’est dans la perspective de réaffirmer le soutien du Gouvernement aux MFR que le ministre de l’Agriculture, Tearii Te Moana Alpha, a participé à cette journée portes ouvertes.

En effet les sept MFR actives (Vairao (2) ; Papara-Taharuu ; Tahaa ; Huahine ; Hao et Rurutu) comptant près de 360 élèves, sont des structures de formation aux métiers du secteur primaire financées par l’Etat au niveau du fonctionnement courant et pédagogique, ainsi que par le Pays au niveau des bâtiments, des équipements et de la prise en charge des élèves notamment pour les transports et l’hébergement.

Cette immersion au sein de la MFR a été l’occasion pour le ministre de rappeler les objectifs du Pays et d’appréhender les besoins de cet établissement scolaire qui voit sa carte de formation s’élargir avec l’ouverture pour la rentrée scolaire 2022/2023 de la formation CAPA (Certificat d’aptitude professionnelle agricole) « Services aux personnes et vente en espace rural – SAPVER ».

Aujourd’hui la MFREO (Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation) de Taharuu-Papara propose aux jeunes 2 cycles de formations : le premier cycle comprend les classes de 4ème/3ème, qui est sanctionné d’un diplôme d’État (Diplôme National du Brevet -DNB) et le second comprend les classes de 1ère/2nd années de CAP qui visent l’obtention du CAPA dans 2 filières distinctes : Agriculture des régions chaudes (ARC) ou Service aux personnes et vente en espace rural (SAPVER). La MFREO de Taharuu-Papara propose également ponctuellement des formations pour adultes.

La Présidente du Comité Polynésien des MFR (CPMFR) et également présidente de la MFREO de Taharuu-Papara, Linda Matehau, a tenu a souligner sa fierté du travail réalisé par le personnel de la MFR auprès des jeunes, tant sur le plan de la formation que de l’accompagnement. « La MFR est une réelle alternative aux formations classiques et c’est une joie de voir un jeune grandir et s’épanouir dans les formations que nous proposons. Le taux de réussite aux sessions d’examens de 2021 a été de 53,85 % au DNB et 75 % au Capa. » a-t-elle déclaré.