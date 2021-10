La Maison de l’enfance de Punaauia remporte le prix du jury des Girafes Awards 2021

La Maison de l’enfance de Punaauia est reliée au Fare Tama Hau. En plus de développer des actions de prévention autour de l’éveil des jeunes enfants et de la socialisation par le jeu, l’établissement mène aussi des actions de soutien à la parentalité. On compte six antennes : le Fare Tama Hau de Fare Ute et les Maisons de l’enfance de Faa’a, Punaauia, Taravao, Raiatea et Nuku Hiva.

Ces espaces d’accueil, ouverts aux enfants âgés de moins de cinq ans, ont pour objectif d’être à l’écoute des parents, de rompre leur isolement et de leur permettre de confronter leurs pratiques éducatives avec celles d’autres parents. Cet accueil est gratuit et anonyme.

Depuis 8 ans maintenant, la semaine de la petite enfance a lieu chaque année au mois de mars. Un thème est proposé et chaque structure de la petite enfance est invitée à y participer. Les dossiers peuvent être envoyés afin de participer à un concours national.

Le thème “drôles d’histoires” de cette année a été décliné en choisissant uniquement des histoires polynésiennes pour toutes les activités destinées aux enfants pendant le mois de mars. Les familles ont pu découvrir de la littérature locale grâce au prêt de livres par une maison d’édition. Des cafés parents ont été organisés autour de différentes œuvres. Le projet a aussi été l’occasion d’aborder l’importance de la lecture et du temps de partage privilégié entre un parent et son enfant.

Les 22 Trophées des Girafes Awards régionaux et nationaux récompensent les installations les plus esthétiques mais aussi les plus inventives : celles qui donnent l’occasion aux petits d’explorer et de jouer leur rôle de chercheur. Le palmarès a été dévoilé le vendredi 8 octobre au ministère des Solidarités et de la Santé à Paris : le projet de la Maison de l’enfance de Punaauia s’est vu attribuer le prix du jury parmi 150 candidatures venues de la France métropolitaine et des Outre-mer.

Un projet en partenariat avec Lucile Bambridge de la maison d’édition “Au vent des îles”, Sara Tiare Aline de l’association “Parent autrement”, Valérie Muller, auteur du livre “Flexi Food” et Maud Gobin, puéricultrice et coach parental.