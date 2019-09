La journée mondiale du tourisme célébrée au fenua

Dix ans après la création de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), l’assemblée générale de cette dernière a décidé d’instaurer la Journée Mondiale du Tourisme, le 27 septembre 1980, jour de la date d’anniversaire de l’adoption des statuts de l’OMT. Cette journée vise à sensibiliser à l’importance du tourisme et à sa valeur du point de vue social, culturel, politique et économique. C’est l’occasion d’évoquer les défis mondiaux, régionaux et locaux contenus notamment dans les “objectifs du Millénaire pour le développement” (OMD) énoncés par les Nations Unies et de souligner la contribution que peut apporter le tourisme à la réalisation de ces objectifs.

Chaque année, un thème est défini par l’assemblée générale de l’organisation. Pour 2019, il s’agit de “Tourisme et Emploi : un avenir meilleur pour tous”. En Polynésie, la célébration s’inscrit dans le programme d’actions de sensibilisation de la population au tourisme organisé par Tahiti Tourisme.

Devant les élèves et étudiants du Lycée hôtelier d’Outumaoro, du lycée Saint Joseph, du Lycée Taiarapu Nui et des stagiaires du CFPA (Centre de formation professionnelle des adultes), la ministre du Tourisme a rappelé que le tourisme est une activité économique essentielle pour la Polynésie, que cette industrie est en croissance constante depuis cinq ans, et quelle est pourvoyeuse de nombreux emplois et de perspectives d’avenir pour la jeunesse polynésienne.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Dans son intervention, Nicole Bouteau a également chaleureusement félicité Alann Poilvet, élève cuisinier au lycée hôtelier et du Tourisme de Tahiti, qui vient d’être récompensé d’une médaille d’or lors de la finale du meilleur apprenti de France dans la catégorie “cuisine froide “. Une belle récompense pour cet élève talentueux et pour le lycée hôtelier de Tahiti.

La célébration de la Journée mondiale du tourisme, sur le site du parc Vairai, a été ponctuée d’immersions avec les professionnels, d’interventions auprès des étudiants et publics sur les métiers du tourisme, de démonstrations de tu’aro maohi et de prestations de spectacles de danse traditionnelle et de musique.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Un accueil spécial avec trio musical, anime aussi les points d’entrées de l’île de Tahiti, à l’aéroport de Tahiti-Faa’a et à la gare maritime de Papeete. Des animations sont également proposées au marae Arahurahu et sur le site de Arahoho le matin puis aux Jardins de Vaipahi et à la pointe Vénus, dans l’après-midi de 13 h 30 à 15 h 30.

En parallèle, des expositions de produits artisanaux, un concert ainsi qu’une prestation par les lauréats du Heiva i Tahiti 2019 se tiendront sur la place Vaiete, de 18 à 23 heures. Dans le cadre de cette journée, les entrées au Musée de Tahiti et des Îles, au Musée de la Perle-Robert Wan et à la Maison James Norman Hall sont aussi gratuites. Par ailleurs, les comités du tourisme de Polynésie française ont également organisé des animations traditionnelles sur les sites touristiques de leurs îles respectives.