La journée internationale des droits des femmes célébrée à Tahiti et aux Marquises

Les maires des six îles des Marquises se réuniront pour cet événement avec leurs délégations respectives. Une participation d’environ 500 personnes, incluant les délégations, les partenaires et les associations, est estimée.

Trois sites distincts ont été sélectionnés pour accueillir les festivités de la manière suivante :

le mercredi 6 mars, sur le site de Teaitua dans la vallée de Taipivai, où se tiendront des groupes de parole portant sur le rôle de la femme dans la société marquisienne, ainsi que des ateliers de bien-être, de transmission de savoirs et de création d’entreprise ;

le jeudi 7 mars, sur le site de Tieva dans la vallée de Hatiheu, avec des activités similaires axées sur le dialogue et le renforcement des compétences des femmes ;

le vendredi 8 mars, date de la journée internationale des droits des femmes, sur le site de Temehea à Taiohae, les femmes et le public auront l’opportunité de découvrir les différents villages thématiques spécialement mis en place pour l’occasion :

— Au « village des arts et traditions », des ateliers de tressage, de confection de bouquets de fleurs de Kau, de fabrication de Kaaku, de Pāreu et de couture seront proposés, permettant ainsi de préserver et partager la culture marquisienne.

— Au « village de l’équilibre et du bien-être », des professionnels seront présents pour offrir des moments de détente et de relaxation avec des ateliers de coiffure, de manucure, ainsi que des massages traditionnels et modernes.

— Au « village de l’entrepreneuriat féminin », les femmes auront l’opportunité d’explorer les possibilités d’entrepreneuriat grâce à des ateliers et des conseils de partenaires tels que le SEFI, l’ADIE et la CCISM, favorisant ainsi leur autonomisation économique.

— Le « village de soutien et d’accompagnement » offrira des espaces de dialogue grâce à la participation de la direction de la santé, du CIDFF, de SOS Suicide et de la DSFE, avec la possibilité de rencontrer un psychologue pour un accompagnement personnalisé.

— Le « village des activités physiques » proposera quant à lui des initiations à la boxe, au taekwondo, au volley-ball et à d’autres activités sportives pour promouvoir la santé et le bien-être des femmes.

L’événement sera clôturé par une action « Je Marche avec ma Femme » qui se tiendra dans la grande baie de Taiohae, suivi d’un marathon de zumba.

En parallèle, à Tahiti, et en partenariat avec le Conseil des Femmes de la Polynésie française, l’assemblée de la Polynésie française (APF) a été choisie comme lieu d’accueil de l’événement. Le 8 mars, le hall intérieur sera transformé pour accueillir diverses activités. Des stands thématiques, tous animés uniquement par des femmes, seront mis en place.

Le programme, prévu de 8 heures à 16 heures, comprendra des stands d’information et de sensibilisation. Parmi eux, un espace dédié à la création d’entreprise en partenariat avec l’ADIE pour favoriser l’insertion économique, ainsi qu’un stand d’information sur les droits animé par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF). Un stand tīfaifai spécialement conçu pour la transmission de savoirs et la valorisation des savoir-faire locaux sera également installé.