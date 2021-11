La journée des droits de l’enfant célébrée du 15 au 19 novembre en Polynésie

Mardi 16 et jeudi 18 novembre, la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse mettra en place deux journées préventives, au complexe sportif du lycée polyvalent de Taravao. L’action de sensibilisation, de prévention et d’éducation a pour objectif de remettre les enfants et les adolescents au centre de leur développement. Des ateliers seront animés par différents intervenants du secteur médico-socio-éducatif, associatif ou judiciaire.

La population de la Presqu’Île bénéficiera également d’ateliers sur différentes thématiques des droits de l’enfant, tels que la santé, l’éducation, l’environnement, la famille, ou encore le droit.

Vendredi 19 novembre, la direction des Solidarités, de la Famille et de l’Égalité mettra en place le 19 novembre deux événements pour informer sur la ligne téléphonique 119, le numéro d’appel national de l’enfance en danger : une matinée d’échanges autour de la protection de l’enfance se déroulera de 9h00 à 12h00 et une présentation de la ligne 119 et de l’observatoire national de la protection de l’enfance sera assurée. L’après-midi, le grand public sera accueilli dans les jardins de Paofai, de 13h30 à 16h30 autour de divers spectacles, ateliers et animations.

