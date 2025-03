La grève se profile à l’Apair Apurad

Les salariés de l’Apair Apurad via la CSTP-FO, ont déposé un préavis de grève le 12 mars dernier. Dix points de revendication sont affichés parmi lesquels la revalorisation des salaires à hauteur de 6% ou encore le respect des instances représentatives du personnel.

Les salariés dénoncent également un « management inapproprié » et des « pressions exercées par la hiérarchie qui engendrent des risques psycho-sociaux », mais aussi des « pratiques abusives » et « pressions pour inciter des salariés à la démission ». Ils demandent la rédaction urgente d’une procédure « interne pour traiter les situations identifiées de souffrance au travail et de harcèlement ».

Selon nos informations, les négociations n’ont pour l’instant pas abouti. Le syndicat se prépare à la grève. Celle-ci devrait démarrer mardi à 00h.