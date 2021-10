La grève se poursuit à Taiarapu-Est

52 salariés de la commune de Taiarapu Est sont toujours en grève. Le mouvement social a débuté au mois d’août et avait été suspendu pendant le confinement. Il a repris dès le 20 septembre. Ce personnel principalement employé dans les écoles publiques de la commune demande à travailler plus pour avoir un salaire plus convenable.

“Les agents demandent une augmentation de leur temps de travail, notamment celle à 40 heures, parce que c’est difficile pour ce personnel de pouvoir vivre dignement”, explique Vehiatua Herveguen, représentant du syndicat Cosac. “Ils ont le statut de fonctionnaire précaire, puisqu’à 40 heures par mois, ça correspond environ à 40 000 Fcfp par mois. Donc là, ce qu’on propose, c’est une augmentation du temps de travail de ce personnel mais qui s’accompagnerait de missions supplémentaires, au service des enfants, au service des écoles et du personnel enseignant”.

“J’ai fait la formation, le concours, pour intégrer le poste, mais je ne l’ai pas eu. Ça m’a vraiment déçue, de ne pas me prendre après tant d’années à ce poste-là”, lâche Lydia Teraitetia, agent d’accueil de la mairie annexe de Pueu et gréviste.