La gestion et l’exploitation des aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, confiées au groupe Egis-CCISM

« Le groupement, retenu, allie l’expérience d’un exploitant aéroportuaire aguerri, avec une

entité locale représentative du secteur économique de la Polynésie française souhaitant

s’engager dans le domaine aérien », estime le Pays.

Conclue pour une durée de 7 ans, la nouvelle DSP, qui regroupe trois des plateformes

aéroportuaires les plus fréquentées des îles, doit permettre « d’améliorer significativement

l’expérience du voyageur au travers de la modernisation de leurs infrastructures

respectives ».

Un co-financement des investissements est prévu à hauteur de 67 % Pays (1 milliard Fcfp) et 33 % pour le délégataire (500 millions Fcfp) ; les deux tiers de ces fonds (1 milliard Fcfp) seront injectés sur la période de 2025 à 2027.

– PUBLICITE –

Le Pays prévoit « dès 2027 » la mise en service, « d’aérogares optimisées grâce à l’amélioration de la gestion des flux de passagers, et au réaménagement de certaines zones communes dédiées au confort des usagers : salles d’embarquement, zones de récupération de bagages, espaces de restauration et sanitaires.

Dans le même temps, des travaux de rénovation ou d’extension des équipements dédiés aux activités aériennes (vigies, stationnements des avions) seront réalisés et contribueront à un meilleur fonctionnement de l’exploitation aéroportuaire.

Enfin, le développement d’une démarche environnementale au sein de ces espaces sera

effectif, à l’horizon 2026, avec l’installation de panneaux photovoltaïques ».

Jusqu’en juin 2025, c’est Aéroport de Tahiti et donc l’Etat sui détient la DSP de ces aéroports. La mise en exploitation prochaine de ces aérodromes des iles sous cette forme de gestion de service public, sera effective à compter du 1er juillet 2025.