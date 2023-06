La fréquentation hôtelière progresse de 12% sur un an

L’industrie du tourisme connaît une année prospère depuis la reprise post-Covid avec une nette augmentation de la fréquentation touristique. Selon les derniers chiffres de l’ISPF, le nombre de chambres d’hôtel louées a augmenté de 12% par rapport à avril 2022.

Et c’est sur les marchés internationaux que les ventes progressent : soit 44% pour l’Amérique du Nord et 22% pour la France hexagonale. L’institut note en revanche un retrait sur un an des ventes auprès de la clientèle locale. Un marché qui représente aujourd’hui 10% des nuitées hôtelières.