La fête foraine de Teva i Uta est ouverte

Les forains se préparent à accueillir les habitants des communes de Papara, Teva i Uta et Teva i Tai. Ils ont pu proposer un avant-goût de leurs activités avant l’ouverture officielle du oroa matahiti. “Hier soir on a donné l’opportunité aux forains d’ouvrir et commencer leur activité. On a commencé cela en 2014, raconte le maire de Papeari Alain Sangue. Pour nous c’est un événement communal reconduit chaque année”

En plus des baraques foraines et manèges, les visiteurs pourront apprécier des spectacles de danse. La première soirée sera animée par la troupe Te Maeva.